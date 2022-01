Covid, morta a Roma bimba di due anni positiva (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’ morta al Bambin Gesù la bimba di due anni positiva al Covid giunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C-130J dell’ Aeronautica Militare. La piccola paziente era ricoverata presso l’ospedale ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche per gravi problemi respiratori, ieri si è reso necessario l’immediato trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Per il trasporto sanitario di emergenza è stato necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in grado di imbarcare l’ambulanza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’al Bambin Gesù ladi duealgiunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a, trasportata da un C-130J dell’ Aeronautica Militare. La piccola paziente era ricoverata presso l’ospedale ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche per gravi problemi respiratori, ieri si è reso necessario l’immediato trasferimento al Bambino Gesù di. Per il trasporto sanitario di emergenza è stato necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in grado di imbarcare l’ambulanza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

