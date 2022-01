"Cosa voglio fare a 92". Quest'uomo spiazza la De Filippi: a C'è posta per te la più privata delle confessioni (Di domenica 30 gennaio 2022) Batosta per Stefano. A C'è posta per te, nella puntata di sabato 29 gennaio in onda su Canale 5, il 92enne deve fare i conti con l'ennesimo rifiuto. Dopo essersi visto chiudere la busta in faccia lo scorso anno dell'amata Elena, l'uomo ci riprova. Questa volta è Maria De Filippi a cercargli, invano, nuove pretendenti. "Vivo a Salina, ho la farmacia vicino. La mattina prendo il caffè sul terrazzo, ho quattro frullatori in cucina. Ho acquistato pentole e padelle nuove, due impastatrici. Tutte le mattine faccio la doccia, ho comprato una macchina per allenare le gambe - si presenta –. Il mio cuore appartiene a te se mi vuoi sposare". Eppure l'appello non va a segno. Prima a declinare l'invito è Maria Antonietta: "Non mi sono sposata da piccola e non mi sposo ora. Grazie", ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Batosta per Stefano. A C'èper te, nella puntata di sabato 29 gennaio in onda su Canale 5, il 92enne devei conti con l'ennesimo rifiuto. Dopo essersi visto chiudere la busta in faccia lo scorso anno dell'amata Elena, l'ci riprova.a volta è Maria Dea cercargli, invano, nuove pretendenti. "Vivo a Salina, ho la farmacia vicino. La mattina prendo il caffè sul terrazzo, ho quattro frullatori in cucina. Ho acquistato pentole e panuove, due impastatrici. Tutte le mattine faccio la doccia, ho comprato una macchina per allenare le gambe - si presenta –. Il mio cuore appartiene a te se mi vuoi sposare". Eppure l'appello non va a segno. Prima a declinare l'invito è Maria Antonietta: "Non mi sono sposata da piccola e non mi sposo ora. Grazie", ...

