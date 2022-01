Cosa fu il Bloody Sunday | 50 anni fa

(Di domenica 30 gennaio 2022) La storia della strage in cui morirono 14 persone uccise dai soldati britci durante una manifestazione pacifica a Derry, in Irlanda del Nord

Nessun militare è però mai stato incriminato e condannato per i fatti delSunday. Le ... L'allora portiere Eddie Mahon, oggi un allegro 80enne spiegavoleva dire allenarsi a Derry a quei ...Te le può insegnare solo un professionista che non solo ti spiegafare e quando, ma anche ... insomma, conoscere a menadito gli ingredienti che servono per preparare un "Cuba Libre" o un "...La storia della strage in cui morirono 14 persone uccise dai soldati britannici durante una manifestazione pacifica a Derry, in Irlanda del Nord ...Nel cinquantesimo anniversario della “domenica di sangue”, consumatisi il 30 gennaio del 1972, quando i paracadutisti britannici spararono su una manifestazione di protesta di civili disarmati a Derry ...