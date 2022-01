Cibo e vino invenduti per quattrocento milioni di euro nel 2021 Coldiretti: circa ventimila tra bar, mense, ristoranti e novecento agriturismi in Puglia (Di domenica 30 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi travolge a valanga interi settori dell’agroalimentare Made in Italy con vino e cibi invenduti per un valore stimato in quasi 400 milioni di euro nel 2021 e un trend in ulteriore peggioramento con i locali deserti a causa della ripresa dei contagi nel 2022. E’ quanto afferma la Coldiretti Puglia, nel tracciare un bilancio sulle conseguenze delle chiusure e delle limitazioni imposte alla ristorazione per l’emergenza Covid rispetto al periodo prima della pandemia. Complessivamente nell’attività di ristorazione – conclude la Coldiretti ... Leggi su noinotizie (Di domenica 30 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Il crollo delle attività di bar, trattorie,, pizzerie etravolge a valanga interi settori dell’agroalimentare Made in Italy cone cibiper un valore stimato in quasi 400dinele un trend in ulteriore peggioramento con i locali deserti a causa della ripresa dei contagi nel 2022. E’ quanto afferma la, nel tracciare un bilancio sulle conseguenze delle chiusure e delle limitazioni imposte alla ristorazione per l’emergenza Covid rispetto al periodo prima della pandemia. Complessivamente nell’attività di ristorazione – conclude la...

