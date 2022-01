C’è Posta per Te: Maria De Filippi Impreca Contro Un Padre Testardo! (Di domenica 30 gennaio 2022) A C’è Posta per te due sorelle hanno scritto alla redazione del programma tv per provare ad avere di nuovo un contatto con loro Padre con cui non hanno più rapporti da 20 anni. Le ragazze ci provano in ogni modo ma l’uomo non ha alcuna intenzione di recuperare il rapporto con loro e pensa addirittura che sia tutta una questione di soldi. Così improvvisamente Maria De Filippi sbrocca Contro il Padre e dice anche parolacce. Ecco che cosa è successo in questa puntata di C’è Posta per te. C’è Posta per te, 4^ puntata: due sorelle vogliono recuperare il rapporto con il Padre ma lui non ne vuole sapere! In questa quarta puntata di C’è Posta per te abbiamo visto la storia di Raffaella e Sara. Loro sono due sorelle che si ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 30 gennaio 2022) A C’èper te due sorelle hanno scritto alla redazione del programma tv per provare ad avere di nuovo un contatto con lorocon cui non hanno più rapporti da 20 anni. Le ragazze ci provano in ogni modo ma l’uomo non ha alcuna intenzione di recuperare il rapporto con loro e pensa addirittura che sia tutta una questione di soldi. Così improvvisamenteDesbroccaile dice anche parolacce. Ecco che cosa è successo in questa puntata di C’èper te. C’èper te, 4^ puntata: due sorelle vogliono recuperare il rapporto con ilma lui non ne vuole sapere! In questa quarta puntata di C’èper te abbiamo visto la storia di Raffaella e Sara. Loro sono due sorelle che si ...

Advertising

Brenda_C__ : RT @solesupporter: Delia e Gianluca sono della stessa agenzia. Il loro avvicinamento è programmato, come tutto il resto d’altronde. Non mi… - POKI33847251 : L'Auriga di Sotade Le fitte pieghe della veste 'determinano, tra i solchi dell'ombra, striature luminose, riflessi… - tania_nazionale : RT @theyluvele: tanto tra 40 anni ti chiamerò a c’è posta per te - xxxbitch00 : fra 50 anni ti chiamerò a c'è posta per te, non dimenticarmi - infoitcultura : Roberto Mancini a “C'è Posta per te”: standing ovation. Il ct è la “sorpresa” ?di Martina al compagno Simone c -