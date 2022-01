Casini dice che non invidia Mattarella (Di domenica 30 gennaio 2022) L'ex presidente della Camera dice, anche se molti non gli credono, che ha preso la sua mancata elezione al Quirinale con «calma olimpica Leggi su ilpost (Di domenica 30 gennaio 2022) L'ex presidente della Camera, anche se molti non gli credono, che ha preso la sua mancata elezione al Quirinale con «calma olimpica

Advertising

GiovaQuez : Letta dice che dal Centrodestra sono arrivati “no” per Draghi, Mattarella, Casini, Amato, Cartabia e Riccardi. Prat… - ilpost : Casini dice che non invidia Mattarella - aleb912 : @AlessiaMorani Salvini entrato in Comune a Milano nel 1993 e non si è più schiodato dalle istituzioni. Casini è in… - forzaitaliota : Cade la balla di chi dice che Salvini non poteva far altro che andare su Mattarella: tutte le ricostruzioni dicono… - ValentinoBozza : va be', su facebook una si lamenta della rielezione di #mattarella perché odia l'immobilismo e avrebbe voglia di no… -