Capello: «» (Di domenica 30 gennaio 2022) Fabio Capello, ex allenatore anche della Juventus, ha parlato a Il Messaggero del mercato invernale in Serie A Fabio Capello ha parlato ai microfoni de Il Messaggero. Le parole dell'ex allenatore della Juvenutus sul mercato in Serie A: MERCATO INVERNALE – «Una sessione importante. La Juventus ha dovuto anticipare i tempi e Vlahovic o Haaland erano i nomi sui quali puntare. Grande affare il serbo. Si sono mosse anche Inter, Roma, Fiorentina e Torino è stata una bella giostra. Mi sembra un buon segnale». VLAHOVIC – «E' l'uomo che può incidere in modo determinante nei prossimi mesi. Non penso lotterà per il titolo, l'Inter ha un bel vantaggio, ma sicuramente per la Champions dirà la sua». INTER – «Gosens investimento per il presente e per il futuro, grande colpo dei nerazzurri». MILAN – «Deve stare attento al bilancio e si vede. Andava realizzato qualcosa ...

