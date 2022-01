Calcio: Coppa d'Africa. Senegal in semifinale, Guinea sconfitta 3 - 1 (Di domenica 30 gennaio 2022) La selezione di Cissè si giocherà un posto in finale col Burkina Faso ROMA - Il Senegal batte 3 - 1 la Guinea Equatoriale e conquista la semifinale di Coppa d'Africa. A decidere il match in favore ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) La selezione di Cissè si giocherà un posto in finale col Burkina Faso ROMA - Ilbatte 3 - 1 laEquatoriale e conquista ladid'. A decidere il match in favore ...

Advertising

SkySport : Coppa d'Africa, l'Egitto vola in semifinale: Marocco eliminato ai supplementari #SkySport #CoppadAfrica - sportface2016 : #CoppadAfrica, la #Tunisia esonera ct #Kebaier dopo sconfitta con #BurkinaFaso - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Il Senegal raggiunge il Brukina Faso in semifinale ???????? #AFCON2021 | #CoppaDAfrica - _Sport_Calcio_ : ???? vs ???? ???? vs ???? Queste le quattro semifinaliste della Coppa d'Africa ???? Quale sarà la squadra vincitrice? ??… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ???? vs ???? ???? vs ???? Queste le quattro semifinaliste della Coppa d'Africa ???? Quale sarà la squadra vincitrice? ?? #AFCON2… -