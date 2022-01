Australian Open | Nadal trionfa | record titoli Slam

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Rafaelper la seconda volta in carriera all’, a 13 anni di distanza dal suo primo successo. Il 35enne spagnolo, numero 5 del mondo e sesta testa di serie, sconfigge in rimonta il 25enne russo Daniil Medvedev, numero 2 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5 dopo cinque ore e 24 minuti di partita. Persi tratta del 21° titolo del Grande, uno in più dei suoi grandi rivali Roger Federer e Novak Djokovic. L'articolo proviene da Italia Sera.

Quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo gli Australian Open 2022? Il montepremi è decisamente notevole visto che si parla di 2,785 milioni di dollari (circa 1,747 milioni di euro). Daniil Medvedev ha ricevuto il premio per il secondo classificato. Rafael Nadal 21 (13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Australian Open, 2 Wimbledon) 2. Roger Federer 20 (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open, 1 Roland Garros) 2. Novak Djokovic 20 (9 Australian Open, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland Garros)