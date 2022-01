«Vaccinatevi o cambiate medico» | i cartelli fuori lo studio di un’altra dottoressa stufa dei pazienti No vax

(Di sabato 29 gennaio 2022) «Invito tutti i miei assistiti, che abbiano consapevolmente scelto di non vaccinarsi contro la Covid-19, contrariamente alle mie indicazioni, a scegliere un diversodi medicina generale». Il cartello affissodalla porta dei tre studi medici dellaAntonella Rezzani parla chiaro a tutti iNo vax.di Verrua Po, 62 anni, laassiste i cittadini del suo comune e di altri due centri, Rea Po e Pinarolo Po, gestendo anche le farmacie degli stessi paesi lombardi.di base da 37 anni non è più disposta a mettere a disposizione le proprie competenze a servizio di coloro che, nonostante i mesi di campagna vaccinale, abbiano scelto di rifiutare la protezione anti Covid. Il suo comunicato ha destato non poche polemiche tra gli ...

Un comunicato con il quale, di fatto, allontana i pazienti non vaccinati, rifiutando di prestare loro assistenza, e che ha allarmato l'Ats locale (che l'ha invitata a rimuovere il cartello) e l'Ordine ...'Dal 2020 molte cose sonograzie allo straordinario lavoro dei ricercatori di tutto il ... Se non siete vaccinati,, fatelo per voi stessi o per generosità verso gli altri, ma fatelo.Filippo Della Santa, 26.01.2022. Fonte: https://www.repubblica.it/salute/2022/01/24/news/la_dottoressa_che_lancia_l_ultimatum_ai_pazienti_no_vax_vaccinatevi_o_cambiate_medico_-334874809/ Un comunicato ...Parla chiaro Antonella Rezzani, di Verrua Po, 62 anni di cui 37 passati a svolgere la professione di medico di base che, assicura, ancora oggi la appassiona In sostanza dice: se non siete vaccinati co ...