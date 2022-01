Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Belloni al Colle? Ipotesi migliore. Il Pd non deluda per timore di far ‘vincere’ Conte e Salvini” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Cosa penso di Elisabetta Belloni? Non è il candidato perfetto, avrei preferito Bersani o la Segre, però mi sembra che a oggi sia l’Ipotesi migliore. Il Pd avrà un ruolo decisivo e si spera che stavolta non deluda“. Così Andrea Scanzi, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su Nove, ha commentato la possibilità che il capo del Dis vada a ricoprire il ruolo di Capo dello Stato, come è sembrato al termine della quinta giornata di votazioni. “Io me lo ricordo il Partito democratico quando non volle prima Prodi, poi non volle Rodotà e poi fu costretto a ripiegare su Napolitano. Non vorrei che si rifacesse lo stesso film, con tutto il rispetto che ho per Mattarella – ha detto il giornalista – voglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “Cosa penso di Elisabetta? Non è il candidato perfetto, avrei preferito Bersani o la Segre, però mi sembra che a oggi sia l’. Il Pd avrà un ruolo decisivo e si spera che stavolta non“. Così Andrea, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su, ha commentato la possibilità che il capo del Dis vada a ricoprire il ruolo di Capo dello Stato, come è sembrato al termine della quinta giornata di votazioni. “Io me lo ricordo il Partito democratico quando non volle prima Prodi, poi non volle Rodotà e poi fu costretto a ripiegare su Napolitano. Non vorrei che si rifacesse lo stesso film, con tutto il rispetto che ho per Mattarella – ha detto il giornalista – voglio ...

Advertising

ilfattovideo : Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Belloni al Colle? Ipotesi migliore. Il Pd non deluda per timore di far ‘vince… - Caffe_Graziella : RT @matteoc1951: Il bello di questa nuova stagione di accordi e disaccordi è che puoi vedere Travaglio nella prima parte e cambiare canale… - thelondonboys47 : RT @matteoc1951: Il bello di questa nuova stagione di accordi e disaccordi è che puoi vedere Travaglio nella prima parte e cambiare canale… - Surfiniae : RT @matteoc1951: Il bello di questa nuova stagione di accordi e disaccordi è che puoi vedere Travaglio nella prima parte e cambiare canale… - MikeZapMG : RT @matteoc1951: Il bello di questa nuova stagione di accordi e disaccordi è che puoi vedere Travaglio nella prima parte e cambiare canale… -