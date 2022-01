Quirinale: Speranza, 'Mattarella persona giusta, ha vinto l'Italia' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto per l'esito di queste giornate così difficili. Ha vinto l'Italia, oggi il nostro Paese è più forte e abbiamo la persona giusta al posto giusto, perchè Sergio Mattarella è davvero la persona giusta". Così Roberto Speranza sul Mattarella bis. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto per l'esito di queste giornate così difficili. Hal', oggi il nostro Paese è più forte e abbiamo laal posto giusto, perchè Sergioè davvero la". Così Robertosulbis.

Advertising

TgLa7 : #Quirinale: in corso incontro Letta, Conte, Speranza - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Speranza: 'Mattarella bis una grandissima gioia. La conferma del presidente è la scelta miglio… - fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - orlinalopez : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Speranza: 'Mattarella bis una grandissima gioia. La conferma del presidente è la scelta migliore per… - tizia_b : RT @fogna_la: E se #Speranza è entusiasta, fatevi una domanda e datevi una risposta #Quirinale #Mattarella -