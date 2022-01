Quirinale: grandi elettori Pd con Letta si apre con standing ovation (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Una lunga standing ovation ha aperto l'assemblea dei grandi elettori Pd con Enrico Letta. Il segretario del Pd, in piedi con accanto le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, insieme a tutti i grandi elettori dem ha festeggiato così l'accordo per il Mattarella bis. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Una lungaha aperto l'assemblea deiPd con Enrico. Il segretario del Pd, in piedi con accanto le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, insieme a tutti idem ha festeggiato così l'accordo per il Mattarella bis.

Advertising

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - AndreaMarcucci : Vorrei ricordare a tutti che per volontà della direzione del #Pd, tutti nomi possibili per il Quirinale dovranno es… - marcodimaio : Comincia la riunione dei grandi elettori di @ItaliaViva. Al lavoro per unire, non per dividere. E per garantire all… - TV7Benevento : Quirinale: grandi elettori Pd con Letta si apre con standing ovation... - stefaniaespos19 : @giuliapacchioli Nessuno festeggerà mai la rielezione di #Mattarella solo i 1009 grandi elettori sono felici di ciò ! #Quirinale -