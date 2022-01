Phisikk du role – Dunque Habemus Mattarellum | grazie a Dio!!

Leggi su formiche

(Di sabato 29 gennaio 2022) Quattordici elezioni presideniali e dodici persone. Gli ultimi due Presidenti della storia della Repubblica, Napolitano e Mattarella, pregati mani giunte dalla politica in fila indiana e volti contriti di accettare per carità di Patria la rielezione. Finisce bene uno psicodramma nazionale, forse troppo mediatizzato, che ha avuto la capacità in soli sei giorni di affondare una dozzina di onorate carriere. Particolarmente attivo sul fronte delle demolizioni è apparso il centrodestra, una specie di brutta copia di Tafazzi, capace di distruggere la reputazione istituzionale della seconda carica dello Stato solo per digrignare i denti, di assassinare nella culla la speranza del suo fondatore Berlusconi e di altri quasi coetanei come Pera e Cassese (non di area ma proposto da Salvini), e poi Frattini, Letizia Moratti, Carlo Nordio e, da ultima la donna al vertice dei servizi segreti, la ...