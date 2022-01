McEnroe | «Sinner deve imparare a fare cose diverse ma Piatti non mi ha chiamato | vorrà fare da solo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 gennaio 2022) Johntiene banco sui giornali italiani, non ha mai concesso tante interviste ai nostri quotidiani. Si parla ovviamente sempre del suo possibile ingaggio come supercoach di. Stavolta lo fa con La Stampa, in precedenza lo ha fatto col Corriere della Sera. In Italia c’è grande curiosità: Riccardol’ha finalmente ingaggiata come aiuto coach di? «Durante il terzo set del match di Jannik con Tsitsipas in effetti mi aspettavo una chiamata da Riccardo…» Che cosa non le è piaciuto? «Stefanos ha giocato un grande match ma Jannik non aveva un “piano B”. Si è come bloccato. Capita, se il tuo avversario gioca così bene, è capitato anche a me. Jannik è un gran bravo ragazzo mamigliorare ancora. Non è a suo agio a rete e ogni tanto è incerto in mezzo al campo....