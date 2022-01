Mattarella bis, trovata l’intesa della maggioranza sulla rielezione dopo la settima fumata nera con 387 voti (Di sabato 29 gennaio 2022) Poco prima delle 13 è conclusa la settima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Come già avvenuto negli altri turni, lo spoglio è stato effettuato da Roberto Fico. La notizia dell’ennesima fumata nera è giunta circa mezz’ora più tardi. Nel frattempo è stato reso noto che la maggioranza ha raggiunto l’intesa con il comune nome di Mattarella. Proprio il Presidente è stato impegnato in una lunga telefonata con Silvio Berlusconi, che si è a sua volta detto favorevole alla possibile rielezione. Raggiunta l’intesa in maggioranza: sì al “Mattarella bis” Attorno alle 12.20 si è concluso l’incontro fra le forze di maggioranza. Come è emerso pochi istanti ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 29 gennaio 2022) Poco prima delle 13 è conclusa lavotazione per l’elezione del PresidenteRepubblica. Come già avvenuto negli altri turni, lo spoglio è stato effettuato da Roberto Fico. La notizia dell’ennesimaè giunta circa mezz’ora più tardi. Nel frattempo è stato reso noto che laha raggiuntocon il comune nome di. Proprio il Presidente è stato impegnato in una lunga telefonata con Silvio Berlusconi, che si è a sua volta detto favorevole alla possibile. Raggiuntain: sì al “bis” Attorno alle 12.20 si è concluso l’incontro fra le forze di. Come è emerso pochi istanti ...

