'Mala movida' a Roma: alcol ai minorenni, e assembramenti. Scattano chiusure e sanzioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Continuano i controlli a tappeto da parte dei Carabinieri per contrastare la 'Mala movida', per sciogliere eventuali assembramenti, ancora troppo rischiosi, e per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Nella notte appena trascorsa, infatti, i militari della Compagnia Roma Parioli hanno passato al setaccio diversi quartieri: Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, zone di ritrovo soprattutto dei più giovani e hanno sanzionato tre titolari di esercizi commerciali e ne hanno denunciato un altro. Leggi anche: Roma, condizioni igieniche pessime e cibo tra le bici in sosta: chiuso noto ristorante 'Mala movida' a Roma: controlli a tappeto Nei pressi di viale Ippocrate, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar, per un importo di ...

