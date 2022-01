Letta | Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è la scelta migliore per il paese

(Di sabato 29 gennaio 2022) "Il governo oggi esce rafforzato. Non so se saremmo riusciti a farne un altro conal. Per ilè questa lain assoluto".

Ultime Notizie dalla rete : Letta Mattarella

...che si trasferisce al Colle per lucrare i meriti acquisiti o il voto in massa percome ... Nella situazione incandescente del dopo spallata, anche l'incontro riparatore Salvini -- Conte ...... Enrico) non è stato circoscritto al campo delle donne? L'ondata travolgente solo per poco di una donna al Quirinale si scontra con quella di, con il no del partito che - più di ogni ...Quirinale, si apre ottavo vota. All'orizzonte il Mattarella bis Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Prima l'apertura di Letta sul nome del presidente uscente ... Il segretario del Pd rilancia Mattarella, Draghi, Cartabia e ancora la Belloni. Forza Italia rispolvera Pierferdinando Casini che avverte: ...