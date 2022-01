L’architettura da metaverso delle banconote europee

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) E’ stato Jay-Z ad aver reso l’euro big negli Stati Uniti. Nel video della canzone Blue magic a un certo punto, tra Bentley decapottabili e richiami agli anni 80, spunta una mazzetta dida 500 euro. Poi una valigetta piena. Era l’autunno 2007, l’euro non era ancora stato preso sul serio anche se da poco aveva superato il valore del dollaro (o meglio, il dollaro era sceso, andando allo stesso valore di quello canadese). Il video mise in allarme l’America e segnò la fine della lunga egemonia dei verdoni di disneyana memoria. “Jay-Z disses the dollar” scrivevano i giornali. A vent’anni di distanza, la moneta europea non ha ancora guadagnato il rispetto estetico del suo corrispettivo d’oltreoceano. Paragonate spesso a quelle del Monopoly, leusate ogni giorno da quasi 350 milioni di persone, restano insipide, nonostante i restyling ...