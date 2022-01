Karate, Serie A 2022: Danilo Greco in finale per l’oro nei -60 kg! (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo due anni dall’ultimo torneo è tornata la Serie A di Karate 2022, che in quel di Pamplona (Spagna) ha visto gareggiare sul tatami tanti dei migliori talenti a livello internazionale, con gli italiani che si sono distinti attraverso prestazioni di rilievo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. KATA MASCHILE Un italiano ancora in finale per il bronzo, con Alessio Ghinami che attraverso un ottimo percorso nella fase eliminatoria è riuscito ad accedere alla gara per medaglie, mentre Giuseppe Panagia ha chiuso solamente in nona posizione. KUMITE -60 KG MASCHILI Dominio azzurro nella categoria, con Danilo Greco che ha ottenuto l’accesso alla finalissima per l’oro, iniziando il proprio percorso superando 5-0 lo spagnolo Jordi Valdivia, ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo due anni dall’ultimo torneo è tornata laA di, che in quel di Pamplona (Spagna) ha visto gareggiare sul tatami tanti dei migliori talenti a livello internazionale, con gli italiani che si sono distinti attraverso prestazioni di rilievo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. KATA MASCHILE Un italiano ancora inper il bronzo, con Alessio Ghinami che attraverso un ottimo percorso nella fase eliminatoria è riuscito ad accedere alla gara per medaglie, mentre Giuseppe Panagia ha chiuso solamente in nona posizione. KUMITE -60 KG MASCHILI Dominio azzurro nella categoria, conche ha ottenuto l’accesso alla finalissima per, iniziando il proprio percorso superando 5-0 lo spagnolo Jordi Valdivia, ...

