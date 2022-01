Juve beffata | il centrocampista può restare in Premier!

(Di sabato 29 gennaio 2022) Paul Pogba verso la permanenza al Manchester United. Questa è l’indiscrezione del The Sun, secondo cui ilfrancese sarebbe intenzionato aall’Old Trafford nel caso in cui venisse confermato Ralf Rangnick. Paul Pogba, Manchester United Il contratto di Pogba è in scadenza giugno 2022 e lantus è uno dei tanti club alla finestra, sognando un clamoroso ritorno del polpo a Torino. Il legame del francese con i colori bianconeri è evidente ma il lavoro dell’ex tecnico del Lipsia ha sorpreso tutti, Paul compreso. La dirigenza del Manchester United ha infatti interrotto la ricerca di un nuovo manager e la possibilità che Rangnick resti anche la prossima stagione è sempre più concreta. Simone Borghi

