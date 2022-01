Isola d’Elba, le discariche abusive sono state censite: ora si dia il via alla bonifica (Di sabato 29 gennaio 2022) di Leonardo Preziosi* Il 1° febbraio 2021, Legambiente, Cai e Italia Nostra lanciarono un allarme sulle discariche grandi e piccole, vecchie e nuove, che si incontrano percorrendo la Grande Traversata Elbana (GTE), un itinerario naturale che attraversa l’Isola da Est ad Ovest. Si tratta di un percorso di grande suggestione che passa in punti elevati che lasciano scoprire paesaggi mozzafiato e ambienti naturali sorprendenti per la loro diversità. Nonostante il valore ambientale, culturale e turistico la GTE è offesa, nel suo tracciato, dalla presenza di discariche abusive di rifiuti di ogni specie. Eppure, la GTE viene presentata e “venduta” per quel che in realtà dovrebbe e potrebbe essere: uno dei cammini e dei percorsi trekking – e per buona parte ciclabili – più belli d’Italia. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) di Leonardo Preziosi* Il 1° febbraio 2021, Legambiente, Cai e Italia Nostra lanciarono unrme sullegrandi e piccole, vecchie e nuove, che si incontrano percorrendo la Grande Traversata Elbana (GTE), un itinerario naturale che attraversa l’da Est ad Ovest. Si tratta di un percorso di grande suggestione che passa in punti elevati che lasciano scoprire paesaggi mozzafiato e ambienti naturali sorprendenti per la loro diversità. Nonostante il valore ambientale, culturale e turistico la GTE è offesa, nel suo tracciato, dpresenza didi rifiuti di ogni specie. Eppure, la GTE viene presentata e “venduta” per quel che in realtà dovrebbe e potrebbe essere: uno dei cammini e dei percorsi trekking – e per buona parte ciclabili – più belli d’Italia. Le ...

