Il Napoli compra Anguissa: il riscatto è una certezza. I dettagli (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Napoli riscatta Frank Anguissa, l’acquisto dal Fulham sarà definito dalla società gestita da Aurelio De Laurentiis. La strategia di mercato della SSCN in questo momento è chiara: la società è convinta di aver dato a Spalletti un’ottima squadra per giocarsi la qualificazione Champions League. Spalletti al momento è al secondo posto e si nutrono ambizioni di scudetto, quantomeno c’è tutta la volontà di provarci. Così a gennaio non ci sono state grandi manovre, anche perché gli azzurri con la rosa al completo sono più che competitivi. Mathias Olivera è l’unico che potrebbe arrivare sul fotofinish, oltre ovviamente a Tuanzebe, arrivato in prestito dal Manchester United. Con la Champions il Napoli può programmare nuovi acquisti per giugno, quindi Giuntoli ragiona soprattutto per il futuro. Anguissa resta al ... Leggi su napolipiu (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilriscatta Frank, l’acquisto dal Fulham sarà definito dalla società gestita da Aurelio De Laurentiis. La strategia di mercato della SSCN in questo momento è chiara: la società è convinta di aver dato a Spalletti un’ottima squadra per giocarsi la qualificazione Champions League. Spalletti al momento è al secondo posto e si nutrono ambizioni di scudetto, quantomeno c’è tutta la volontà di provarci. Così a gennaio non ci sono state grandi manovre, anche perché gli azzurri con la rosa al completo sono più che competitivi. Mathias Olivera è l’unico che potrebbe arrivare sul fotofinish, oltre ovviamente a Tuanzebe, arrivato in prestito dal Manchester United. Con la Champions ilpuò programmare nuovi acquisti per giugno, quindi Giuntoli ragiona soprattutto per il futuro.resta al ...

Advertising

Mario63187907 : @enzogoku69 Per me non arriva nessuno dei due: Raspadori non saprei dove collocarlo, non è un esterno per come serv… - FERRARAPASQUAL2 : @JeffBezos Compra il napoli calcio per favore - dr_liveislife : Mi è venuta in mente una cosa e la dico... Tempo fa pensavo.. Ma perché il Napoli compra all'estero e non in Italia… - ginogino17 : @Monica73774598 @l_honestly Il discorso è o compra il Napoli davvero e porta halland,o gli piaci e t compra x 40 cammelli attenta?????? - MaxAledelpiero : @RTuccu @cmdotcom non..la Juve fa ricapitalizzazioni con i suoi soldi ...exor degli Agnelli compra inter milan e napoli -