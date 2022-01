Furia Meloni sul Mattarella bis: "I partiti hanno scelto di tirare a campare" (Di sabato 29 gennaio 2022) " Sarei stupita se Mattarella accettasse di essere rieletto Presidente della Repubblica dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 29 gennaio 2022) " Sarei stupita seaccettasse di essere rieletto Presidente della Repubblica dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato...

Advertising

PieroVendramel : RT @LaVeritaWeb: Fallisce il blitz in Aula: furia di Fdi, Ignazio La Russa accusa Giovanni Toti. Umiliazione per il Cav, che aveva chiesto… - PATRIZI21156466 : RT @LaVeritaWeb: Fallisce il blitz in Aula: furia di Fdi, Ignazio La Russa accusa Giovanni Toti. Umiliazione per il Cav, che aveva chiesto… - NykTrance : RT @LaVeritaWeb: Fallisce il blitz in Aula: furia di Fdi, Ignazio La Russa accusa Giovanni Toti. Umiliazione per il Cav, che aveva chiesto… - Giovidip : RT @LaVeritaWeb: Fallisce il blitz in Aula: furia di Fdi, Ignazio La Russa accusa Giovanni Toti. Umiliazione per il Cav, che aveva chiesto… - Felis_Ariel : RT @LaVeritaWeb: Fallisce il blitz in Aula: furia di Fdi, Ignazio La Russa accusa Giovanni Toti. Umiliazione per il Cav, che aveva chiesto… -