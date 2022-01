Enzo Miccio a Verissimo parla del suo fidanzato Laurent (Di sabato 29 gennaio 2022) Enzo Miccio oggi pomeriggio è stato ospite a Verissimo e proprio come ha fatto Alfonso Signorini lo scorso ottobre, anche lui a Silvia Toffanin ha parlato del proprio fidanzato. “In amore sono sempre stato fortunato” – ha esordito il wedding planner – “Ho avuto storie importanti, mai storielle. Forse perché sono Toro come segno zodiacale e per questo faccio sempre sul serio, difficilmente mi metto a giocare sotto l’aspetto sentimentale. Ho avuto storie, non tante, ma sempre molto lunghe”. E ancora: “E adesso? Adesso lui è il mio compagno, insieme a mia mamma. Si chiama Laurent, stiamo insieme da cinque anni e mezzo. Una storia importante ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Io mi divido fra Milano e Parigi e lui si divide fra Parigi e Milano. Quindi non è facile, ... Leggi su biccy (Di sabato 29 gennaio 2022)oggi pomeriggio è stato ospite ae proprio come ha fatto Alfonso Signorini lo scorso ottobre, anche lui a Silvia Toffanin hato del proprio. “In amore sono sempre stato fortunato” – ha esordito il wedding planner – “Ho avuto storie importanti, mai storielle. Forse perché sono Toro come segno zodiacale e per questo faccio sempre sul serio, difficilmente mi metto a giocare sotto l’aspetto sentimentale. Ho avuto storie, non tante, ma sempre molto lunghe”. E ancora: “E adesso? Adesso lui è il mio compagno, insieme a mia mamma. Si chiama, stiamo insieme da cinque anni e mezzo. Una storia importante ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Io mi divido fra Milano e Parigi e lui si divide fra Parigi e Milano. Quindi non è facile, ...

