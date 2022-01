Draghi esulta per il Mattarella bis: “Una splendida notizia” (Di domenica 30 gennaio 2022) ROMA – Draghi esulta per il Mattarella bis. Ecco che cosa afferma in una nota il premier dopo la fumata bianca del Parlamento all’ottavo scrutinio, che ha riconfermato Sergio Mattarella alla guida del Paese per altri 7 anni: “La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Sondaggio per il Quirinale: al primo posto c’è Draghi, poi Berlusconi e Segre Draghi al Colle, Renzi: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” Salvini sul Quirinale: “Al lavoro per unire, ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 30 gennaio 2022) ROMA –per ilbis. Ecco che cosa afferma in una nota il premier dopo la fumata bianca del Parlamento all’ottavo scrutinio, che ha riconfermato Sergioalla guida del Paese per altri 7 anni: “La rielezione di Sergioalla Presidenza della Repubblica è unaper gli italiani. Sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Sondaggio per il Quirinale: al primo posto c’è, poi Berlusconi e Segreal Colle, Renzi: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” Salvini sul Quirinale: “Al lavoro per unire, ...

