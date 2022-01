Da La Russa e Crosetto niente sconti: «Il Mattarella bis è una sconfitta. E il centrodestra ne esce male» (Di sabato 29 gennaio 2022) Da La Russa e Crosetto niente sconti: il Mattarella bis è una sconfitta. E il centrodestra ne esce male. Con le ossa rotte commentano i corsivisti della polemica. Quale centrodestra? Replica amaramente La Russa. Mentre Crosetto fa riferimento a una realtà in come, di cui bisogna capire solo se farmacologico o irreversibile… E allora, non usa mezzi termini Ignazio La Russa per esternare indignazione e delusione che intridono il suo commento sull’epilogo della elezione quirinalizia. Il Mattarella bis «è una sconfitta, anche per lo spirito della Costituzione… Contenti loro, contenti tutti…». Di più. Il senatore di Fratelli d’Italia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Da La: ilbis è una. E ilne. Con le ossa rotte commentano i corsivisti della polemica. Quale? Replica amaramente La. Mentrefa riferimento a una realtà in come, di cui bisogna capire solo se farmacologico o irreversibile… E allora, non usa mezzi termini Ignazio Laper esternare indignazione e delusione che intridono il suo commento sull’epilogo della elezione quirinalizia. Ilbis «è una, anche per lo spirito della Costituzione… Contenti loro, contenti tutti…». Di più. Il senatore di Fratelli d’Italia ...

