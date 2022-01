Calciomercato Inter, Vieri promuove il colpo: “E’ il più forte in Europa” (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo aver fatto un grande mercato l’Inter sta ricevendo in queste ore tanti elogi, sia dai tifosi che anche dagli addetti ai lavori. Il Calciomercato di gennaio ha riservato grandi sorprese con i principali club italiani che si sono scatenati sul mercato. Inter e Juventus hanno colto di sorpresa realizzando in pochi giorni colpi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo aver fatto un grande mercato l’sta ricevendo in queste ore tanti elogi, sia dai tifosi che anche dagli addetti ai lavori. Ildi gennaio ha riservato grandi sorprese con i principali club italiani che si sono scatenati sul mercato.e Juventus hanno colto di sorpresa realizzando in pochi giorni colpi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MarcoBovicelli : #Inter, Felipe #Caicedo è arrivato al Coni per la seconda parte delle visite mediche: poi la firma sul contratto co… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - DiMarzio : #Calciomercato: l’?@Inter? chiude anche per #Caicedo, domani le visite mediche - charliemchouse : Genoa, Felipe Caicedo è ufficialmente un giocatore dell'Inter - ingrogna : RT @TMit_news: L'incasso ?? della #Fiorentina per #Vlahovic supera, di pochissimo, quello dell'#Inter per #Ibrahimovic. #TMmercato #calcio… -