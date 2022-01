Calcio: Barcellona, ufficiale l'arrivo di Adama Traorè (Di sabato 29 gennaio 2022) Il giocatore arriva dal Wolverhampton in prestito con diritto di riscatto Barcellona (SPAGNA) - Il Barcellona ha ufficializzato l'arrivo di Adama Traoré, 26enne esterno spagnolo, dal Wolverhampton. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Il giocatore arriva dal Wolverhampton in prestito con diritto di riscatto(SPAGNA) - Ilha ufficializzato l'diTraoré, 26enne esterno spagnolo, dal Wolverhampton. ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Barcellona, ufficiale l'arrivo di Adama Traorè - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Addio Morata, Barcellona punta su Aubameyang - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, accordo con l'Arsenal per Aubameyang - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, accordo con l'Arsenal per Aubameyang - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, accordo con l'Arsenal per Aubameyang -