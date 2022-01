Calcio a 5, Europei 2022: Spagna e Georgia, le ultime due qualificate ai quarti di finale (Di sabato 29 gennaio 2022) Il quadro è completo. In questo sabato 29 gennaio anche la terza e ultima giornata del Girone D degli Europei di Calcio a 5 è andata in archivio consegnando alla storia della competizione le ultime due qualificate alla fase a gironi. Andiamo a vedere come sono andate le cose in Georgia-Spagna e Azerbaigian-Bosnia. Georgia-Spagna 0-8Le “Furie Rosse” (con un’insolita maglietta azzurrina), evidentemente arrabbiate dopo il pareggio di qualche giorno fa contro l’Azerbaigian, e con la possibilità di arrivare seconde andando a incappare, già nei quarti di finale contro la Russia, sfoderano una prestazione pazzesca riempiendo di gol la Georgia, che comunque si era già assicurata il passaggio del turno a sua ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Il quadro è completo. In questo sabato 29 gennaio anche la terza e ultima giornata del Girone D deglidia 5 è andata in archivio consegnando alla storia della competizione leduealla fase a gironi. Andiamo a vedere come sono andate le cose ine Azerbaigian-Bosnia.0-8Le “Furie Rosse” (con un’insolita maglietta azzurrina), evidentemente arrabbiate dopo il pareggio di qualche giorno fa contro l’Azerbaigian, e con la possibilità di arrivare seconde andando a incappare, già neidicontro la Russia, sfoderano una prestazione pazzesca riempiendo di gol la, che comunque si era già assicurata il passaggio del turno a sua ...

