Brioche intrecciate dolci alla crema pasticcera | ricetta facile e veloce!

(Di sabato 29 gennaio 2022) Spesso si ha voglia, di prima mattina, di gustare un dolce morbido e leggero come una nuvola. Le treccinesono ottimali per cominciare la giornata con il piede giusto. Questarealizzerà i nostri desideri golosi e sarà perfetta anche da assaporare durante la merenda. Impasto Gli ingredienti che bisogna utilizzare sono i seguenti: 2 uova 20 grammi di olio 6 grammi di lievito di birra 200 millilitri di latte 80 grammi di zucchero 500 grammi di farina 0 Nella planetaria versiamo la farina, l’olio, lo zucchero e il latte in cui precedentemente abbiamo sciolto il lievito. Facciamo lavorare l’elettrodomestico e aggiungiamo un uovo per volta. Amalgamiamo gli ingredienti e quando avremo ottenuto un panetto trasferiamolo in una ciotola e facciamolo lievitare per 6 ore ...