Allenamento Atalanta: Zapata a parte, presente Boga (Di sabato 29 gennaio 2022) L’Atalanta continua la sua preparazione in vista del match di domenica prossima contro il Cagliari: il report dell’Allenamento L’Atalanta continua la sua preparazione in vista del match di domenica prossima contro il Cagliari. Il report. Allenamento – «Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia con mister Gasperini che ha diretto l’ultimo Allenamento di questa settimana: Zapata si è allenato a parte, terapie per Miranchuk. presente anche il neoacquisto Boga. Lunedì pomeriggio riprenderà la preparazione della partita con il Cagliari in programma alle 12.30 di domenica 6 febbraio al Gewiss Stadium per la 24ª giornata della Serie A TIM 2021-2022». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) L’continua la sua preparazione in vista del match di domenica prossima contro il Cagliari: il report dell’L’continua la sua preparazione in vista del match di domenica prossima contro il Cagliari. Il report.– «Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia con mister Gasperini che ha diretto l’ultimodi questa settimana:si è allenato a, terapie per Miranchuk.anche il neoacquisto. Lunedì pomeriggio riprenderà la preparazione della partita con il Cagliari in programma alle 12.30 di domenica 6 febbraio al Gewiss Stadium per la 24ª giornata della Serie A TIM 2021-2022». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : #Atalanta: primo allenamento per #Boga, che festa per #Ilicic - CagliariNews24 : Infermeria Atalanta: ancora allenamento a parte per #Zapata - Atalantinicom : #Atalanta - Boga è a Zingonia, ecco le foto del primo allenamento#Atalanta - - sportli26181512 : Atalanta, primo giorno di lavoro per Boga: le FOTO dell'allenamento: Primo giorno di lavoro per Jeremie Boga con l'… - TuttoFanta : ?? #ATALANTA: primo allenamento del nuovo arrivato #Boga ?? -