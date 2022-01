AEW: Che forza Jade Cargill, anche Julia Hart cade sotto i suoi colpi (Di sabato 29 gennaio 2022) anche stavolta non c’è stato nulla da fare. A Rampage è arrivata una nuova difesa per Jade Cargill del titolo TBS. A cadere vittima dei suoi colpi è stata Julia Hart, valletta dei Varsity Blondes. A questo punto lo score si aggiorna a 26-0 e il regno di dominazione della bodybuilder può proseguire. Il finale del match .@TheJuliaHart just got JadeD!@Jade Cargill is your TBS Champion! #AndStill It’s Championship Friday on #AEWRampage: #BeachBreak on TNT right NOW! pic.twitter.com/E4zcrCbmGv— All Elite Wrestling (@AEW) January 29, 2022 Leggi su zonawrestling (Di sabato 29 gennaio 2022)stavolta non c’è stato nulla da fare. A Rampage è arrivata una nuova difesa perdel titolo TBS. Are vittima deiè stata, valletta dei Varsity Blondes. A questo punto lo score si aggiorna a 26-0 e il regno di dominazione della bodybuilder può proseguire. Il finale del match .@Thejust gotD!@is your TBS Champion! #AndStill It’s Championship Friday on #AEWRampage: #BeachBreak on TNT right NOW! pic.twitter.com/E4zcrCbmGv— All Elite Wrestling (@AEW) January 29, 2022

