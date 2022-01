Tennis, Berrettini fuori dall'Australian Open: Nadal in finale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è fermato in semifinale il sogno di Matteo Berrettini all'Australian Open. Il Tennista italiano è stato sconfitto in quattro set da Rafel Nadal: 6 - 3, 6 - 2, 3 - 6, 6 - 3 il risultato per lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è fermato in semiil sogno di Matteoall'. Ilta italiano è stato sconfitto in quattro set da Rafel: 6 - 3, 6 - 2, 3 - 6, 6 - 3 il risultato per lo ...

