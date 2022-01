Siena, trapianto di entrambi i polmoni dopo il Covid (Di venerdì 28 gennaio 2022) Firenze, 28 gennaio 2022 - È stato effettuato a Siena , all'Azienda ospedaliero - universitaria Senese, il primo trapianto di polmone su un paziente che ha necessitato per 6 mesi della circolazione ... Leggi su lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Firenze, 28 gennaio 2022 - È stato effettuato a, all'Azienda ospedaliero - universitaria Senese, il primodi polmone su un paziente che ha necessitato per 6 mesi della circolazione ...

