Si va verso la sesta votazione: i partiti optano per la scheda bianca e l’astensione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarà un nuovo nulla di fatto. Dopo la spaccatura nel centrodestra sul nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati, è iniziata la sesta votazione dei Grandi Elettori a Montecitorio. Le trattative stanno proseguendo anche durante la prima chiamata e le indicazioni che arrivano mostrano come la fase di stallo si protrarrà anche dopo la fine del secondo scrutinio di oggi. Moltissimi partiti, infatti, hanno annunciato la scelta di “votare” scheda bianca o di astenersi completamente da questa tornata. sesta votazione, i partiti si muovono tra astensione e scheda bianca “Votiamo tutti scheda bianca”, ha detto il capogruppo di LeU Federico Fornaro, confermando quando già anticipato – qualche ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarà un nuovo nulla di fatto. Dopo la spaccatura nel centrodestra sul nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati, è iniziata ladei Grandi Elettori a Montecitorio. Le trattative stanno proseguendo anche durante la prima chiamata e le indicazioni che arrivano mostrano come la fase di stallo si protrarrà anche dopo la fine del secondo scrutinio di oggi. Moltissimi, infatti, hanno annunciato la scelta di “votare”o di astenersi completamente da questa tornata., isi muovono tra astensione e“Votiamo tutti”, ha detto il capogruppo di LeU Federico Fornaro, confermando quando già anticipato – qualche ...

