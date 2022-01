Roma | continuano i controlli anti-Covid | ancora multe a valanga sui bus e nei negozi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 gennaio 2022)– Proseguono ida parte dei Carabinieri del Comando Provinciale divolti a verificare il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da-19 nel centro storico della Capitale e in provincia. I Carabinieri della StazioneMadonna del Riposo hanno eseguito verifiche presso 17 attività commerciali della zona, controllando in totale 125 persone e elevando sanzioni amministrative per complessivi 3.960 euro. I titolari di cinque di attività – due bar, una lavanderia, una pizzeria e un’autoscuola – sono stati sanzionati per non aver esposto all’ingresso dei locali un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente. Il titolare e un dipendente di una lavanderia, invece, sono stati sanzionati perché sorpresi a ...