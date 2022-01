Rapine | aggressioni e minacce nel Milanese e in Brianza | arrestati tre minori tra i 16 e i 17 anni membri di una baby gang della zona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022)aggravate in concorso, lesioni personali, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sono le accuse rivolte ai tre, due in carcere e uno ai domiciliari, a Carugate nele a Brugherio in. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni del capoluogo lombardo. L’attività investigativa, condotta dai militari di Carugate e di Pioltello, nasce da una rapina avvenuta nella serata del 21 ottobre 2021 a Carugate, quando un 33enne, mentre rincasava, era stato avvicinato da tre giovani malviventi che, dopo averlo minacciato ed aggredito con pugni al volto, ...