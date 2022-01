Quirinale, Sgarbi: “Il centrodestra deciderà tra Casellati e Nordio, non credo ci siano altri nomi. Cassese? Gradito a sinistra, caduto subito” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “I nomi di Cassese o Massolo non si sono fatti. Si è tornati alla terna presentata giorni fa, domani faremo un ballottaggio tra Casellati e Nordio. Non credo ci siano altri nomi. Non c’è una strategia, Cassese sarebbe stato Gradito alla sinistra ma è caduto subito”. Lo ha dichiarato Vittorio Sgarbi all’esterno di Montecitorio al termine del vertice del centrodestra sull’elezione del presidente della repubblica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Idio Massolo non si sono fatti. Si è tornati alla terna presentata giorni fa, domani faremo un ballottaggio tra. Nonci. Non c’è una strategia,sarebbe statoallama è”. Lo ha dichiarato Vittorioall’esterno di Montecitorio al termine del vertice delsull’elezione del presidente della repubblica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

