Quirinale, Fiano: “Mattinata non semplice. Se il centrodestra prova la spallata non si metterà bene, il loro metodo non funziona” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “La Mattinata non la vedo semplice, abbiamo e hanno riunioni. Certo che se provano la spallata, non si metterà bene. centrodestra porta candidato di bandiera? Non mi sembra un metodo che funzioni. Devono decidere se lavorano con la maggioranza di governo o no”. Così il deputato dem al Senato, Emanuele Fiano, entrando a Montecitorio. “I nomi del centrosinistra non sono usciti? Tutto questo perché si fanno insieme e non si buttano nel totonomi. C’è bisogno di un tavolo per evitare candidati di parte. Se ci asterremo o se voteremo la Casellati? Vedremo, ora abbiamo la riunione dove decideremo”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Lanon la vedo, abbiamo e hanno riunioni. Certo che seno la, non siporta candidato di bandiera? Non mi sembra unche funzioni. Devono decidere se lavorano con la maggioranza di governo o no”. Così il deputato dem al Senato, Emanuele, entrando a Montecitorio. “I nomi del centrosinistra non sono usciti? Tutto questo perché si fanno insieme e non si buttano nel totonomi. C’è bisogno di un tavolo per evitare candidati di parte. Se ci asterremo o se voteremo la Casellati? Vedremo, ora abbiamo la riunione dove decideremo”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Quirinale, Fiano: “Mattinata non semplice. Se il centrodestra prova la spallata non si metterà bene, il loro metodo… - radionowher : Chissà perché certe candidature non piacciono... chissà. #Autogrill #Fiano #Quirinale - infoitinterno : Quirinale, Fiano (Pd): “Il centrodestra vota Casellati? Inevitabile la rottura nel governo” - Italia_Notizie : Quirinale, Fiano (Pd): “Il centrodestra vota Casellati? Inevitabile la rottura nel governo” - LuigiAssecasa : RT @ilfattovideo: Quirinale, Fiano (Pd): “Il centrodestra vota Casellati? Inevitabile la rottura nel governo” -