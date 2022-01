Quirinale | Casellati tornata in Aula**

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Elisabetta, èin Aula accanto al presidente della Camera, Roberto Fico, mentre è in corso il quinto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Advertising

ZanAlessandro : Se passa #Casellati la legislatura è finita #Quirinale - Giorgiolaporta : Che strano: quelli che oggi fanno le pulci alla #Casellati e ieri le facevano a #Frattini, #Moratti e #Pera non han… - Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - simamafrica : RT @AlRobecchi: La signora Casellati (incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egiziano Mubarak aveva par… - GianlucaZx : RT @ChiodiDonatella: #LETTA: 'CON LA #CASELLATI SALTA TUTTO'. MA È UNA PROMESSA O UNA MINACCIA? Proposta 'assurda e incomprensibile'per il… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Casellati

Chi è Sabino Cassese... l'azzardo nell'urna e il piano B Il rischio è che lanon possa avere neanche tutti i ... Stallo, Renzi torna alla carica col Mattarella bis: "Chiudiamo in 24 ore"Roma, 28 gen. (askanews) - 'Il presidente della Repubblica deve avere un nome e un cognome, non deve essere una scheda bianca.adesso è il momento ...Due votazioni al giorno per il Quirinale, il centrodestra alla conta con Casellati La riunione dei capigruppo di Camera e Senato ha approvato la doppia votazione quotidiana per l’elezione del presiden ...