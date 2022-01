LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: iniziano le qualifiche, passano i migliori 4 (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Siamo ad 8 minuti dal termine della Q1 per il primo gruppo. 13.43 Sette Camara, Vergne, Frinjs, Bird, Rowland, Vandoorne, Turvey, Buemi, Di Grassi e Wehrlein sono in pista in questo momento. I migliori 4 passano alla seconda parte della sessione. 13.41 OLIVEr Rowland (Mahindra) è stato il migliore nelle prime due libere. Il britannico è pronto a confermarsi al vertice! Inizia il primo turno di 11 minuti! 13.38 I migliori quattro di ciascun gruppo accedono ai ‘quarti di finale’, il vincitore dello scontro diretto passa il turno e così via fino alla ‘finale’ che elegge l’autore della pole-position. Se il miglior classificato al termine del turno proviene dal primo gruppo, il quinto classificato ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA13.45 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Siamo ad 8 minuti dal termine della Q1 per il primo gruppo. 13.43 Sette Camara, Vergne, Frinjs, Bird, Rowland, Vandoorne, Turvey, Buemi, Di Grassi e Wehrlein sono in pista in questo momento. Ialla seconda parte della sessione. 13.41 Or Rowland (Mahindra) è stato il migliore nelle prime due libere. Il britannico è pronto a confermarsi al vertice! Inizia il primo turno di 11 minuti! 13.38 Iquattro di ciascun gruppo accedono ai ‘quarti di finale’, il vincitore dello scontro diretto passa il turno e così via fino alla ‘finale’ che elegge l’autore della pole-position. Se il miglior classificato al termine del turno proviene dal primo gruppo, il quinto classificato ...

Advertising

FormulaPassion : #F1, test a #Barcellona: dalla tradizione alle livree provvisorie per proteggere l'esclusiva del #Bahrain - g_ambro : RT @Gianludale27: La Formula 1 conferma le date dei test pre-stagionali: - Spagna: 23-25 febbraio (no riprese TV live e no live timing, so… - leafmylaf : RT @Gianludale27: La Formula 1 conferma le date dei test pre-stagionali: - Spagna: 23-25 febbraio (no riprese TV live e no live timing, so… - Ed_Dant3s : RT @Gianludale27: La Formula 1 conferma le date dei test pre-stagionali: - Spagna: 23-25 febbraio (no riprese TV live e no live timing, so… - xoWaffyBoo : RT @Gianludale27: La Formula 1 conferma le date dei test pre-stagionali: - Spagna: 23-25 febbraio (no riprese TV live e no live timing, so… -