(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il leader di Italia Viva non esclude una rielezione dell'attuale presidente: "Sarebbe scorretto, ma o si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza"

Advertising

bari_times : La 'soffiata' di Renzi: 'Non posso più escluderlo...' -

Ultime Notizie dalla rete : soffiata Renzi

il Giornale

... in teoria l'ex ministro dell'Interno ha due forni, mavuole Casini e alla fine non voterà un ... Quirinale, ladi Pietro Senaldi: voci (clamorose) a Palazzo su Sergio Mattarella... appostamenti e qualche preziosa- e su cui non c'è stata alcune comunicazione ufficiale ... parlando con tutti a destra e a sinistra, tesse la tela Matteo. I quirinabili: pro e contro ...Il leader di Italia Viva non esclude una rielezione dell'attuale presidente: "Sarebbe scorretto, ma o si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza" ...I dubbi Letta sulla lealtà del leader 5S: “Mi posso ancora fidare di te?”. Da Franceschini a Lotti, nel centrosinistra cresce il tifo per ...