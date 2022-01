Google investe circa un miliardo in società telefonia indiana

Advertising

Asgard_Hydra : Google e l’health tech: dove investe il colosso della Silicon Valley | Wired Italia - ItaliaStartUp_ : Google e l’health tech: dove investe il colosso della Silicon Valley - Valeria76ad : RT @googleitalia: Google investe in Italia oltre 900 milioni di dollari per accelerare la trasformazione digitale e lancia #ItaliaInDigital… -

Ultime Notizie dalla rete : Google investe

Tiscali.it

aveva precedentemente investito 4,5 miliardi di dollari per una partecipazione del 7,7% nella controllata di un'altra azienda hi - tech indiana, Reliance Industries Jio Platforms. L'...Alessandro ha poi proseguito la sua carriera in Italia, prima in Italian Angels for Growth e poi, dopo aver lanciato nel 2015 a Roma Startup Grind, la più grande community mondiale difor ...New York, 28 gen. (askanews) - Alphabet, la società madre di Google, sta investendo 700 milioni di dollari per una partecipazione dell'1,28% ...700 mln per quota dell'1,28% e 300 mln in 5 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 gen - Google investira' fino a 1 miliardo di euro nel secondo operatore mobile indiano Bharti Airtel. Lo ha a ...