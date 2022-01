Formula E 2021/2022, si comincia. Primo weekend di gare in Arabia Saudita (Di venerdì 28 gennaio 2022) Venerdì 28 e sabato 29 gennaio riprende ufficialmente il campionato FIA di Formula E, giunto ormai alla sua ottava stagione. Il calendario dell’edizione 2021/2022, che prevede 16 gare e 12 tappe internazionali, si aprirà come di consueto a Diriyah, in Arabia Saudita, anche quest’anno con un double-header in notturna, lungo il circuito cittadino di 2,49 km. Quest’anno, a sfidarsi, saranno 11 team e 22 piloti, non più 24 come lo scorso anno, dopo l’addio di Audi e Bmw: tante le formazioni riconfermate e alcune new entry, tra cui quella di Antonio Giovinazzi, che direttamente dalle monoposto della Formula 1 raggiungerà il brasiliano Sette Camara nella Dragon Racing. Tra i riconfermati ci sono Evans e Bird per Jaguar TCS Racing, così come DS Techeetah ripropone la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Venerdì 28 e sabato 29 gennaio riprende ufficialmente il campionato FIA diE, giunto ormai alla sua ottava stagione. Il calendario dell’edizione, che prevede 16e 12 tappe internazionali, si aprirà come di consueto a Diriyah, in, anche quest’anno con un double-header in notturna, lungo il circuito cittadino di 2,49 km. Quest’anno, a sfidarsi, saranno 11 team e 22 piloti, non più 24 come lo scorso anno, dopo l’addio di Audi e Bmw: tante le formazioni riconfermate e alcune new entry, tra cui quella di Antonio Giovinazzi, che direttamente dalle monoposto della1 raggiungerà il brasiliano Sette Camara nella Dragon Racing. Tra i riconfermati ci sono Evans e Bird per Jaguar TCS Racing, così come DS Techeetah ripropone la ...

