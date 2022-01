Ecco quando arriva la pillola Pfizer anti Covid (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il contratto con la casa farmaceutica statunitense prevede la fornitura di 600mila trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid Leggi su ilgiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il contratto con la casa farmaceutica statunitense prevede la fornitura di 600mila trattamenti completi dell’virale Paxlovid

Advertising

marcodimaio : Ecco cosa succede quando ci si improvvisa statisti. Evidentemente il primo episodio del #Papeete non era bastato a… - marattin : Quando c’erano mezzi di informazione meno invasivi, il dibattito era più filtrato. Ora - con Tv 24h, social ecc - l… - NicolaPorro : ?? Eccolo là, ci mancava solo questo: l'ultimo trucco da regime per non liberarci mai dalle restrizioni #Covid ?? - _alxbw_ : RT @salvinimi: Vi ricordate quando #Salvini era ministro degli interni e anticipava le mosse della polizia contro la mafia mettendo a risch… - maddalena2471 : RT @salvinimi: Vi ricordate quando #Salvini era ministro degli interni e anticipava le mosse della polizia contro la mafia mettendo a risch… -