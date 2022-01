Danilo non ce l’ha fatta, se n’è andato a soli 48 anni. Lo strazio di amici e colleghi: lascia 3 figlie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se n’è andato a soli 48 anni Danilo Parabella, agente di polizia e padre di tre figlie. Una morta che lasciata senza parole e che ha gettato nel lutto l’intera città di Teramo dove l’uomo viveva e lavorava. “La triste notizia ha colto di sorpresa la polizia penitenziaria di Teramo che descrive l’agente come un uomo di grandi qualità morali. Condoglianze alla famiglia e ai colleghi, da parte di tutta la segreteria nazionale del Sappe”. scrive in una nota il segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Giuseppe Pallini. Grande appassionato di sport, Danilo Parabella amava il ciclismo e non perdeva occasione per seguire questa sua passione nonostante cinque anni fa avesse avuto un brutto incidente durante una, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se n’è48Parabella, agente di polizia e padre di tre. Una morta cheta senza parole e che ha gettato nel lutto l’intera città di Teramo dove l’uomo viveva e lavorava. “La triste notizia ha colto di sorpresa la polizia penitenziaria di Teramo che descrive l’agente come un uomo di grandi qualità morali. Condoglianze alla famiglia e ai, da parte di tutta la segreteria nazionale del Sappe”. scrive in una nota il segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Giuseppe Pallini. Grande appassionato di sport,Parabella amava il ciclismo e non perdeva occasione per seguire questa sua passione nonostante cinquefa avesse avuto un brutto incidente durante una, ...

