Come Apple Music sta trollando Spotify sulla questione di Neil Young (Di venerdì 28 gennaio 2022) La questione della diatriba tra Neil Young e Spotify, con la star del rock che ha chiesto il ritiro della sua Musica dalla piattaforma se il servizio di streaming non avesse provveduto a rimuovere il podcast di Joe Rogan che contiene disinformazione sul covid-19 (e la piattaforma che non lo ha affatto assecondato), è stata l’occasione per Apple Music di inserirsi in questo flusso di notizie e di occupare la parte dei “buoni” agli occhi del pubblico appassionato di rock. Apple Music, infatti, sta fortemente alimentando la diatriba, proponendo in copertina le sue playlist su Neil Young e presentandosi Come la casa del grande Musicista. LEGGI ANCHE > Non solo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladella diatriba tra, con la star del rock che ha chiesto il ritiro della suaa dalla piattaforma se il servizio di streaming non avesse provveduto a rimuovere il podcast di Joe Rogan che contiene disinformazione sul covid-19 (e la piattaforma che non lo ha affatto assecondato), è stata l’occasione perdi inserirsi in questo flusso di notizie e di occupare la parte dei “buoni” agli occhi del pubblico appassionato di rock., infatti, sta fortemente alimentando la diatriba, proponendo in copertina le sue playlist sue presentandosila casa del grandeista. LEGGI ANCHE > Non solo ...

