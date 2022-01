Casellati non sfonda e il centrodestra va in tilt (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - La candidata al Quirinale del centrodestra, Elisabetta Casellati, non sfonda la soglia considerata minima di 400 voti e si ferma a 382. Entrano in gioco i franchi tiratori: mancano infatti all'appello 71 voti. In realtà i voti in meno del centrodestra, che ha 453 grandi elettori, sono almeno una sessantina, perché vanno tolti dal conteggio gli 8 assenti che, da tabulati ufficiali, non hanno partecipato al voto. Compatta la truppa FdI (un solo assente, il capogruppo Luca Ciriani al Senato, per motivi familiari), cosi' quella leghista (solo 3 gli assenti, fonti del partito assicurano che sono 'giustificati'). Tra le fila di Forza Italia 4 assenti tra Camera e Senato). Tutti presenti i 22 deputati di Coraggio Italia. Tirando le somme, dunque, gli almeno 60 voti che sono mancati alla presidente del Senato ... Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - La candidata al Quirinale del, Elisabetta, nonla soglia considerata minima di 400 voti e si ferma a 382. Entrano in gioco i franchi tiratori: mancano infatti all'appello 71 voti. In realtà i voti in meno del, che ha 453 grandi elettori, sono almeno una sessantina, perché vanno tolti dal conteggio gli 8 assenti che, da tabulati ufficiali, non hanno partecipato al voto. Compatta la truppa FdI (un solo assente, il capogruppo Luca Ciriani al Senato, per motivi familiari), cosi' quella leghista (solo 3 gli assenti, fonti del partito assicurano che sono 'giustificati'). Tra le fila di Forza Italia 4 assenti tra Camera e Senato). Tutti presenti i 22 deputati di Coraggio Italia. Tirando le somme, dunque, gli almeno 60 voti che sono mancati alla presidente del Senato ...

Advertising

borghi_claudio : Il centrosinistra che non partecipa al voto (ma non era uno scandalo fare le astensioni?) crede di fare una geniala… - vladiluxuria : Non mi rappresenta già da Presidente del Senato figuriamoci da Presidente della Repubblica! #Casellati ? Anche no,… - AMorelliMilano : #Casellati. Strano che Repubblica, Corriere, Stampa, Huffpost e tutti i giornali progressisti non approfondiscano l… - ToninoCogoni : RT @cugusi1952: Quei grandi elettori che non hanno votato la Casellati io non li chiamerei franchi tiratori,ma responsabili.Voi??? - attilasarti : RT @you_trend: ?? Fumata nera anche al quinto scrutinio per la #PresidenzaDellaRepubblica: visto il numero di astensioni, la Presidente del… -