Calciomercato Cagliari | ufficiale la rescissione di Oliva

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Non solo arrivi neldel: èinfatti ladi contratto con il centrocampista ChristianCon un comunicatoilrende nota laconsensuale con il centrocampista uruguaiano Christian. «IlCalcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Christian. Arrivato in Sardegna nel gennaio 2019, lascia ildopo aver totalizzato 30 presenze e 2 reti con la maglia rossoblù, tra cui quella decisiva per la vittoria in trasferta contro l’Atalanta nel novembre 2019» L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Non solo arrivi neldel: è ufficiale infatti la rescissione di contratto con il centrocampista Christian Oliva Con un comunicato ufficiale ilrende nota la rescissione consensuale con il ...Una delle settimane più folli ed intense delinvernale sta per volgere al termine e l'assoluta protagonista è stata sicuramente la ...di Vlahovic per la sfida contro ila seguito ...Christian Oliva non è più un giocatore del Cagliari. Il centrocampista uruguaiano, arrivato in rossoblù nel 2019, ha risolto il contratto con il club sardo. A renderlo noto è ...Il Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Christian Oliva. Arrivato in Sardegna nel gennaio 2019, lascia il Cagliari dopo ...